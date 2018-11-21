«Россия 24» объяснила выданного за робота человека в костюме

Телеканал «Россия 24» опроверг попытку ввести своих зрителей в заблуждения сюжетом о роботе на форуме.

Путаницу на «России 24» объяснили «не совсем удачным художественным приемом», к которому прибег корреспондент. А сам факт того, что «под видом передовой техники показали человека в карнавальном костюме» на телеканале назвали абсурдным.

«Я был просто полностью уверен, что все по аналогии с Дедом Морозом совершенно точно узнают аниматора в костюме» – отметил корреспондент Арсений Кондратьев.

Заместитель министра просвещения Ирина Потехина также заявила, что все на форуме понимали, что перед ними не робот. «Это был маленький спектакль, в который ребенка надо было втащить», – отметила Потехина, добавив, что человек в костюме помог детям усвоить важную информацию в форме игры.

При этом в студию пригласили актера в костюме «робота Алеши» и взяли у него интервью. После этого ведущий резюмировал, что «принять за робота человека в таком костюме проблематично». Журналисты также рассказали о возможностях костюма, назвав его «новой звездой на интернет-небосклоне», которая вдохновит школьников на занятия робототехникой.

Напомним, во вторник на «России 24» вышел сюжет о форуме, где выступление робота Бориса упоминалось в контексте демонстрации «самых современных роботов». Однако пользователь интернета обнаружил, что робот оказался переодетым человеком, а костюм под названием «робот Алеша», вероятно, приобрели в интернет-магазине.