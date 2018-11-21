Олимпийская чемпионка объяснила слова о тупых детях

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объяснила свои слова о том, что она не будет тренировать детей, потому что они «тупые».

«Я же сказала, что дети тупые в хорошем смысле этого слова. Ну то, что это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи. И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз повторить, чтобы до него дошло. Возможно, я выразилась грубо», – приводит ее слова 360tv.

Ранее в интервью «Матч-ТВ» Егорян сообщила, что не будет тренировать детей, так как они «тупые в хорошем смысле этого слова».