Путин присвоил командующему Балтфлотом звание адмирала

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Александру Носатову.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в нем присвоены звания еще нескольким другим госслужащим. Звание генерал-полковника присвоено первому заместителю командующего войсками Центрального военного округа Евгению Устинову, звание генерал-полковника – замминистра МЧС Павлу Барышеву и исполняющему обязанности замглавы МЧС Виктору Яцуценко.

Командующий Балтийским флотом адмирал Носатов родился 27 марта 1963 года в Севастополе, передает РИА «Новости». Он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в 1985 году, Военно-морскую академию имени Кузнецова в 2000 году, Военную академию Генштаба ВС России в 2009 году.

Носатов начинал служить на Тихоокеанском флоте с должности командира зенитно-ракетной батареи. С 2013 по 2016 год занимал пост начальника штаба Черноморского флота, в 2016 году стал командующим Балтиского флота.