Степашин: Принятие Конституции успокоило «брожение» в России

«Многие говорят «давайте Конституцию поправим, поменяем». Считаю, что в этом необходимости нет. Конституция дает право принятия конституционных законов, которые давали бы возможность ее дальнейшего развития», – сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«Во-первых, Конституция, которой исполняется 25 лет, поставила, на мой взгляд, очень серьезную жирную точку в политическом противостоянии в нашей стране, которое возникло с 1991 по 1993 год и закончилось расстрелом Белого дома. Если бы мы приняли Конституцию в 1991-1992 годах, не было бы этой трагической ситуации октября. Это ее главная ее задача», – подчеркнул Сергей Степашин.

В момент принятия Конституции собеседник был замглавы Федеральной службы контрразведки, в дальнейшем возглавлял ФСК, преобразованную в ФСБ; был министром юстиции и руководителем МВД, в 1999 году – первый вице-премьер, премьер-министр России. В настоящее время – сопредседатель Ассоциации юристов России.

«Второй момент – Конституция впервые реализовала идею трех властей – исполнительная, законодательная и судебная власть, – отметил Степашин. – Также очень важно, что Конституция декларировала то, что у нас пока не получается – то, что Россия является социальным государством. Наверное, это главная задача, которую мы должны решить, и главная проблема, которая сегодня в нашей стране существует – это разница между богатыми и бедными. Как вы знаете, бедных людей в России пока еще много, но это зависит, конечно, от экономики».

Третье, что очень важно, – то, что принятие Конституции успокоило «брожение» в России, отмечает Степашин. «Вы помните ситуацию на Северном Кавказе, в Татарстане, Башкирии, о попытке создания Уральской республики... Конституция четко прописала все принципы федеративного государства, – подчеркнул собеседник. – Не хватает нам бюджетного федерализма пока что, потому что бюджет у муниципалитетов очень слабый. Это задача очень важная».

По мнению Степашина, необходимости в изменении Конституции пока нет. Основной закон дает право принятия конституционных законов, – которые и дают возможность возможность ее дальнейшего совершенствования – «будь то вопросы, касающихся вопросов расследования», парламентских расследований, будь то вопросы прав человека, судебная реформа и так далее.

«Я надеюсь, что Конституция еще лет 25 проживет, как минимум, и мы побьем рекорд сталинской Конституции, которая была красиво оформлена, но не отвечала, к сожалению, содержанию», – добавил Степашин.