МИД отреагировал на угрозы из Киева уничтожить Крымский мост

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, что Крымский мост уничтожат «украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог...» или другие силы.

«Одно из многочисленных заявлений с прямым призывом к террористической деятельности со стороны киевского режима и политической элиты современной Украины. Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о планах тайных? Что говорить о том, какое «мирное будущее» киевский режим продумал для своей страны?» – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что вся политика украинской власти строится на провокациях. В пример представитель МИД привела незаконное пересечение границы украинскими кораблями в Керченском проливе, инсценировку смерти журналиста Аркадия Бабченко, а также «бесконечные запугивания и угрозы».

Напомним, Мосийчук выразил надежду на уничтожение Крымского моста любыми способами в прямом эфире во время интервью.