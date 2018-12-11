Член СПЧ заявил о беспрецедентном давлении на журналистов из России за рубежом

За рубежом идет беспрецедентное давление на российских журналистов и экспертов, так как заказчики политических информационных кампаний за рубежом заинтересованы представлять Россию только в негативном свете, заявил член Совета по правам человека Александр Брод.

«Инициаторы антироссийских политических информационных кампаний принципиально не заинтересованы в существовании точки зрения, альтернативной той, где Россия представлена только в негативном свете, как следствие мы видим беспрецедентное давление на журналистов, экспертов, выступающих по различным политическим, социально-экономическим вопросам», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что политика, которая нацелена на приведение истории к единому стандарту, представляет собой «серьезный вызов правам человека, россиян, соотечественникам за рубежом».

«Акции по демонтажу, переносу или сносу памятников, мемориалов, сопровождается насилием в отношении тех, для кого эти символы представляют ценность», – заметил Брод.

Он отметил, что дискриминационные практики в отношении россиян за рубежом многообразны. В том числе оказывается давление на свободу слова, производятся неправовые экстрадиции, вмешательство в личную жизнь, препятствие в профессиональную деятельность дипломатическую, журналистскую, научную.

«Это часть инструментария новой холодной войны», – подчеркнул он.

По словам Брода, случаи высылки российских дипломатов превратились в откровенную кампанейщину, которая нацелена на дискредитацию России.

«Отмечается широкое распространение практики экстрадиции в США граждан Российской Федерации, которые были подвергнуты задержаниям или арестам в третьих странах. Случаи высылки российских дипломатов превращаются в откровенную кампанейщину, нацеленную на дискредитацию России, укрепление ее негативного имиджа как главного нарушителя международного права и миропорядка», — отметил Брод.

По его словам, без разрешения проблемы «невозможно подлинное равноправие в международных отношениях, как и их возращение в правовое русло».

«В противном случае дипломатия будет вытеснена культом грубой силы», – отметил правозащитник.

Он также предложил публиковать ежегодные доклады о состоянии прав граждан России и соотечественников за рубежом.

«Аналогичные доклады тематического характера: свобода слова, нарушения прав в пенитенциарной системе и ювенальной юстиции за рубежом — следует публиковать Общественной палате России, нашему совету, различным институтам омбудсменов (уполномоченным по правам человека, правам ребенка)», – сказал Брод.

Он добавил, что доклады нужно переводить на языки ООН и делать их предметом широкого экспертного обсуждения в России и за ее пределами.

Брод отметил, что нужно проработать постоянный механизм взаимодействия с зарубежными правозащитными организациями при разрешении вопросов ущемления прав граждан России в других странах.

«Необходимо продолжить работу создания по вашему поручению группы при МИД РФ, которая координировала бы представителей НКО, юристов, дипломатов, журналистов для мониторинга фактов дискриминации граждан России за рубежом и выработки механизма правового и политического реагирования», – сказал он.

По словам Брода, нужно поставить о создании действующего на постоянной основе механизма координации действий с зарубежными правозащитными структурами по проблемам защиты граждан России и соотечественников. Без этого задача донесения российской позиции до зарубежных партнеров проблематична, считает Брод.