Летчики-испытатели рассказали о боевых вылетах в Сирии

Летчик-испытатель, полковник Сергей Демьяненко принимал участие не только в испытательных полетах вертолетов Ка-52 в Сирии, но и в боевых действиях на территории этой страны, сообщает газета «Красная звезда».

Демьяненко – кавалер двух орденов Мужества, один из которых получен за успешное выполнение боевых задач в Сирии. Его сослуживцы рассказали об одной из операций, в которых принимал участие Демьяненко, пишет «Красная звезда».

Речь идет об операции по уничтожению скопления бронетехники террористов в районе аэродрома Тифор. Вертолетное звено Ка-52 вел полковник Демьяненко.

«Руководя ударной группой в воздухе и выполнив отвлекающий маневр, Демьяненко сделал все, чтобы выход боевых вертолетов на опорный пункт стал неожиданностью для бандформирования. Ракетное вооружение по замаскированным танкам игиловцев было применено с максимальной дальности. Боевики открыли ответный огонь с зенитной установки, установленной в кузове пикапа. В опасности оказался ведомый вертолет. Заметив это и искусно выполнив разворот, Сергей Демьяненко под шквальным огнем атаковал и уничтожил выявленную цель», – пишет автор статьи, рассказывая об операции Демьяненко.

Демьяненко участвовал в испытаниях по внедрению первых очков ночного видения на вертолетах Ми-8, впервые опробовал их в реальном бою в 2000 году в Чечне.

Вертолеты Ка-52 по итогам операции в Сирии будут модернизированы.