Минобороны определилось с постсирийской модернизацией вертолетов Ка-52

Минобороны России сформулировало требования к подрядчикам по модернизации вертолета Ка-52 «Аллигатор» по итогам операции в Сирии, сообщили в военном ведомстве.

Опытно-конструкторские работы рассчитаны на два года, сообщают «Известия».

Модернизирована будет бронь вертолета – в первую очередь, кабина экипажа, а также гиростабилизированная оптико-электронная система (ГОЭС-451) в носовой части. Увеличат дальность авиационных средств поражения.

В августе появились сведения о том, что характеристики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» будут улучшены с целью повышения эффективности применения противотанкового управляемого вооружения.