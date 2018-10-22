Минобороны определилось с постсирийской модернизацией вертолетов Ка-52

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НОВОСТЬ ЧАСА:Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Стамбуле
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Рублю предлагают повторить историю американского доллара
Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США
Какими именами лучше всего наградить аэропорты России
Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...
Пять главных ошибок русских на Украине
Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Покажите народу его героев
Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля
Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором МакеевымПодробности...
В керченском колледже сработало взрывное устройство
На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройствоПодробности...
«Союз» с космонавтами не долетел до МКС
Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадалиПодробности...
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