Стало известно о нападении сына московского чиновника на подростка

Несовершеннолетний сын главы управления Пресненского района Москвы якобы накинулся с ножом на знакомого, гулявшего в одном из парков в центре столицы, сообщают СМИ.

Нападавший набросился на 16-летнего подростка, гулявшего с его бывшей девушкой, инцидент произошел 9 декабря, передает РЕН-ТВ.

По некоторым данным, он набросился на нового парня девушки с криком «Я хочу твоей крови», уточняет телеканал.

По тем же сведениям, сын главы управления порезал руку и куртку своему сопернику. Cообщается, что нападавший находился в компании двоих 16-летних друзей, его лицо закрывала белая маска.

После атаки молодой человек скрылся с места преступления.