Польша пожаловалась на разногласия стран ЕС по санкциям против России

У стран Европейского союза нет единого мнения о необходимости введения против России дополнительных санкций после инцидента в Керченском проливе, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи глав МИДов ЕС.

Он отметил, что министры иностранных дел стран Евросоюза «достигли согласия в оценке ситуации», указав, что ЕС «добивается возвращения судов, освобождения 24 удерживаемых моряков, возобновления возможности судоходства в той акватории». Кроме того, продолжил Чапутович, министры осудили действия России. При этом по вопросу дальнейших действий завязалась дискуссия.

«Польша настаивает на необходимости решительных действий, выходящих за очередные декларации. Санкции были бы уместны», – приводит его слова РИА «Новости».

Чапутович отметил, что часть стран Евросоюза, однако, считает, что «нужно дать Москве шанс, чтобы она, прежде всего, освободила заключенных и вернула суда».

По его словам, представители Франции и Германии проинформировали присутствующих «о трудных разговорах с Россией в рамках «нормандского формата».

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил странам Евросоюза «креативные» санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе.

В понедельник президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждался инцидент в Керченском проливе.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Газета ВЗГЛЯД, подробно разобрав представленные ФСБ данные об украинской провокации в Черном море, отмечала, что Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть.