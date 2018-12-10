Приставы списали с экс-министра Улюкаева многомиллионный штраф

Столичные приставы полностью списали штраф с банковского счета бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за взятку.

«Денежные средства поступили со сбербанковского счета Улюкаева на депозитный счет приставов», – приводит слова адвоката Улюкаева Виктории Бурковской «Интерфакс».

Бурковская добавила, что в течение трех дней средства перейдут в распоряжение государства, после чего исполнительное производство по приговору суда будет завершено.

В декабре 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии за взятку в 2 млн долларов. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.