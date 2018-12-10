Роскосмос ответил на просьбы о спасении Железного человека

После выхода трейлера к заключительной части «Мстителей» пользователи в социальных сетях обратились к НАСА и Роскосмосу с просьбой спасти Тони Старка.

Согласно сюжету трейлера, персонаж Роберта Дауни-младшего дрейфует в открытом космосе без еды и воды, а запасов воздуха остается менее чем на 10 часов.

Интернет-пользователи обратились к НАСА, Европейскому космическому агентству, Роскосмосу и Илону Маску в социальных сетях с просьбой о спасении Железного человека, пишут «Вести».

«Что вы там делаете, НАСА, когда Тони Старк в космосе? Летите спасать его, он умирает», – оставил НАСА просьбу один из подписчиков в Twitter, снабдив комментарий скриншотом из трейлера.

Представители НАСА решили ответить своим подписчикам на просьбы о спасении супергероя.

«Привет, Marvel, мы слышали о Тони Старке. Первым делом вам стоит прослушать центр управления миссиями на предмет позывного «Мстители, у нас проблемы». Если он не выходит на связь, рекомендуем задействовать все наземные ресурсы, чтобы просканировать небо в поисках пропавшего парня», – посоветовали в НАСА.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq — NASA (@NASA) 9 декабря 2018 г.

Не остался в стороне от просьб фанатов Железного человека и Роскосмос, пообещав выслать космонавтов на помощь Тони Старку.

«Привет, MARVEL, мы услышали вашу просьбу. Завтра супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы попробовать обнаружить корабль и спасти Тони при помощи наших секретных разработок. Только никому не рассказывайте», – написал Роскосмос в соцсети «ВКонтакте».