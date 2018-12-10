Отшельница Агафья Лыкова попросила о помощи

Кинодокументалист из Красноярска Андрей Гришаков сообщил о прервавшемся звонке от известной отшельницы-староверки Агафьи Лыковой с просьбой помочь.

«Есть просьба, Андрей, кончается все, кончаются продукты», – успела сказать по телефону женщина.

После этого, по словам журналиста, связь с Лыковой внезапно оборвалась, передает «360».

«Она еще что-то хотела сказать, я переживаю, что что-то случилось с ней. Хотел связаться с врачом Назаровым, который наблюдал ее несколько десятков лет. С друзьями будем думать, что делать. Надо снаряжать вертолет или через Хакасский заповедник что-то решать», – поделился Гришаков.

Спутниковый телефон «бабушке Агафье» передали три года назад журналисты, так как раньше отшельница «МЧС-овцам набирала по тревожной линии, и до того замучила спасателей, что «они отключили Агафью из своей жизни», рассказал красноярский документалист.

«Мы ее приручили и приучили, поэтому теперь наш долг ей помогать. Мне кажется, таких людей, тем более Агафью Лыкову саму, нужно окружить тройным кольцом и охранять. Она кладезь знаний, хранитель традиций российских, она знаток средневековья российского, которого уже никто не знает», – добавил Гришаков.

Много лет Лыковой активно помогал глава соседнего с Хакасией Кузбасса Аман Тулеев. Однако после его отставки отшельнице остались помогать только сотрудники заповедника «Хакасский» и направленный русской православной старообрядческой церковью помощник.

Лыкова является последней представительницей семьи староверов, которую обнаружили в Западных Саянах геологи в 1978 году. Она состояла из главы семейства – Карпа Лыкова и четырех его детей: Саввина (45 лет), Димитрия (36 лет), Натальи (42 года) и Агафьи (34 года). С 1937 года староверы проживали в полной изоляции от внешней среды. В 1981 году у Агафьи погибли два старших брата и сестра. А в1988 году скончался отец.