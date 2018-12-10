Юмористическое интернет-шоу впервые покажут на федеральном телевидении

С 10 декабря в эфире РЕН-ТВ начнут показывать передачу «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным, в начале 2018 года шоу стало эксклюзивным контентом для соцсети «Одноклассники», теперь его будут демонстрировать по телевидению.

Впервые профессиональное шоу, созданное для соцсети, будет показано в эфире федерального телеканала.

Звезды музыки, кино, спорта, политики и интернета будут биться друг с другом при помощи анекдотов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Каждый выпуск «Анекдот Шоу» будет начинаться с разделения четырех звездных участников на две команды. Приглашенные гости расскажут анекдоты и жизненные байки, а специальный «смехомер» – устройство, измеряющее громкость смеха зрителей в зале – определит победителей.

На передачу к Вадиму Галыгину придут Антон Комолов, Анна Хилькевич, Иосиф Пригожин, Нюша, Вахтанг и другие знаменитости.

Первые выпуски «Анекдот Шоу» были опубликованы в «Одноклассниках» в феврале этого года. На данный моммент пилотный эпизод собрал более 4 млн просмотров, а всего 29 выпусков шоу получили более 125 млн просмотров.

Шоу выходит в соцсети в еженедельном формате. В проекте уже участвовали Юлия Ковальчук, Анна Семенович, Тутта Ларсен, Artik & Asti, Николай Цискаридзе, Михаил Галустян, Burito, Юлия Топольницкая и другие.