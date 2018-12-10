Депутат Госдумы потерял в своей машине кошелек и заявил в полицию о краже

Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил о краже в московском метро проездного «Тройка», 7 тыс. рублей и двух банковских карт, через некоторое время он нашел пропажу в собственном автомобиле, сообщил источник в правоохранительных органах.

«От Диденко в полицию поступило заявление о краже в метро банковских карт, 7 тысяч рублей и проездного «Тройка». Через час он его отозвал, так как нашел все это в своей машине», – сказал собеседник РИА «Новости».

Сам Диденко сообщил, что действительно обращался в полицию. «Я обратился с тем, что обнаружил пропажу, но затем, когда отыскал все-таки, все претензии снял. Все отозвал в этот же день, через пару часов», – сообщил парламентарий.