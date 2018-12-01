Белый дом после сорванной встречи Путина и Трампа связался с Кремлем

После того, как американская сторона сорвала встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Белый дом вышел на контакт с Кремлем, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Обе стороны предложили «продолжить контакты», в том числе с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. При этом инициатива исходила «от американцев», сказал Ушаков.

Российская сторона выразила сожаление в связи с тем, что «не удалось обстоятельно поговорить», сообщил он. При этом помощник президента России затруднился предположить, когда можно будет говорить о подготовке к встрече лидеров, передает РИА «Новости».

«Посмотрим, как дальше будут строиться планы», – сказал он.