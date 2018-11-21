Выяснилось, кто стал инициатором насилия в отношении дознавательницы из Уфы

Изнасилованную девушку-дознавателя из Уфы еще и избили, первым руку на нее якобы поднял экс-начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, сообщают источники.

Девушку-дознавателя пригласил в компанию начальников глава отдела по вопросам миграции Уфимского района майор Павел Яромчук, сообщает Telegram-канал Mash.

К этому времени полицейские уже выпили. Сама дознаватель находилась в другой компании и приехала уже нетрезвой.

Якобы это разозлило подполковника Матвеева и он ее ударил. Потом девушку изнасиловали.

В пятницу стало известно, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность всех троих арестованных полицейских к преступлению. Они лишились алиби, о котором говорили из адвокаты.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы.