Крупное ДТП с микроавтобусом произошло в Красноярском крае

В Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли два человека, шестеро пострадали, сообщает управление МВД по региону.

По предварительным данным, утром в субботу на 20-м километре автодороги Дудинка-Алыкель-Норильск водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение со стоящим на полосе движения КАМАЗом, передает РИА «Новости».

В автобусе находились девять человек, шесть из них – подростки в возрасте 13-14 лет.

Водитель иномарки и пассажир погибли на месте; дети и еще одна пассажирка получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

В данный момент на месте ДТП работает оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия. На месте лично находится начальник районного отдела МВД.

Ранее грузовик столкнулся с микроавтобусом в Москве.