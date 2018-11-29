Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Москве

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Москве пострадали восемь человек, сообщили в ГИБДД России.

Уточняется, что авария произошла около 13.15 мск на 2-й Вольской улице. Сообщается, что водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter совершил столкновение с двигавшейся впереди в попутном направлении грузовой автомашиной «МАН», передает ТАСС.

Микроавтобус следовал по маршруту Некрасовка – Новокосино и перевозил 15 пассажиров.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины происшествия.