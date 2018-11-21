Захарова обвинила власти Украины в геноциде

Украинская власть подвергает геноциду собственный народ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «это геноцид не в адрес россиян, это геноцид в адрес собственного народа, украинцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Захарова заявила, что жители Украины «уже не знают, что еще им власть преподнесет», и напомнила, что закон о военном положении ограничивает некоторые гражданские права населения.