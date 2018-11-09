США нарастили экспорт вооружений

В 2018 финансовом году Соединенные Штаты нарастили показатели экспорта вооружений на 13%, заключив сделок на 192,3 млрд долларов, сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

В сообщении Госдепа говорится, что благодаря этому в США были созданы тысячи рабочих мест.

«Рост наблюдается как в количестве сделок между правительствами, так и в продаже оружия и военной техники американскими компаниями», – передает ТАСС заявление американского внешнеполитического ведомства.

Так, за прошлый финансовый год США заключили межправительственных сделок на 55,66 млрд долларов (рост на 33% в сравнении с 2017-м), а сумма частных контрактов, одобренных Госдепом, составила 136,6 млрд долларов.

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что Россия намерена занять первое место в мировом экспорте оружия.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал о росте продаж российского вооружения.