«Офицеры ГРУ» вывесили в Лондоне плакат о роли Путина в победе Brexit

В столице Великобритании появились шутливые рекламные щиты, которые указывают на якобы «роль» президента России Владимира Путина в итогах голосования по Brexit; активисты, разместившие билборды, называют себя русскими разведчиками.

На плакатах изображен подмигивающий Путин, который держит российский флаг. На баннере написано: «Давайте отпразднуем красный, белый и синий Brexit». «R» в слове Brexit выглядит, как кириллическая «Я», передает Reuters.

Spoof London billboards aim to celebrate Putin's 'role' in Brexit https://t.co/bfwoHGChjM pic.twitter.com/1chaGe1PUM — Reuters Top News (@Reuters) 8 ноября 2018 г.

Активисты, которые разместили баннеры, называют свою организацию Proud Bear («Гордый медведь»). Они утверждают, что являются группой офицеров российской военной разведки ГРУ, которые хотят, чтобы их истинная роль в итогах голосования по Brexit была признана.

Группа Proud Bear также опубликовала видео, на котором Путин катается на бульдоге с лицом кампании Brexit Аароном Бэнксом.

«Жители крохотного острова – пора отпраздновать», – говорится в видео.

На запрос Reuters представитель группы ответил на русском языке. По его словам, он обеспокоен состоянием российской демократии и выступает против «авторитарной политики Москвы».

В октябре правительство Великобритании подтвердило, что не располагает доказательствами вмешательства России в демократические процессы Соединенного Королевства.