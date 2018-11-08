Майнинговую ферму в Балашихе выявили из-за многомиллионного долга за электричество

На территории ЖК «Эдельвейс Комфорт» в подмосковной Балашихе нашли майнинговую ферму благодаря долгу в 30 млн рублей, который накопился у жильцов перед Мосэнерго, сообщают СМИ.

Долг в 30 млн рублей заинтересовал правоохранителей, которые выехали на место и нашли криптоферму. Предполагается, что оборудование в доме установил владелец и руководитель товарищества собственников недвижимости (ТСН), сообщает 360tv.

На месте работают правоохранители, которые опечатали майнинговую ферму и исследуют оборудование.

Владельца ТСН – Золотухина К.В. – жильцы называют «самоизбранный».

При этом о судебных исках против не оплативших электричество должников было известно еще летом.