Профицит торгового баланса России вырос на 63%

В январе-декабре профицит торгового баланса России вырос по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 63% – до 150 млрд долларов, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Экспорт товаров за отчетный период увеличился на 27,8% – до 327 млрд долларов, передает ТАСС.

Импорт вырос на 8%, до 177 млрд долларов.

Таким образом, за десять месяцев 2018 года внешнеторговый оборот России показал рост на 20,1% и составил 504 млрд долларов.

В августе сообщалось о резком росте профицита платежного баланса России.