Названа сумма долгов россиян

Долги россиян на 1 октября составили 3,8 трлн рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

На исполнении в территориальных органах ФССП находится 31,3 млн исполнительных производств на сумму 3,8 трлн рублей в отношении должников – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, передает RT.

Это на 5,5% больше, чем в тот же период 2017 года. Тогда на исполнении находилось 26,5 млн исполнительных производств на сумму 3,6 трлн рублей.

Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов сообщал, что разработан законопроект об информировании граждан о долгах через SMS или портал госуслуг.

По данным на конец сентября, 2,9 млн граждан не могли выехать за пределы России из-за долгов.

В июле приставы называли гражданина России с самой большой задолженностью по алиментам, им оказался 50-летний москвич, который должен бывшей жене и четырем детям более 118 млн рублей.