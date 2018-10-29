Украина предостерегла Европу от участия в строительстве «Северного потока – 2»

Взгляд
8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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Почему сотрудники Пентагона учат русский язык в Латвии

Так американских военных учат русскому языкуФото: dliflc.edu
Американские военные признались, где именно с недавних пор изучают русский язык методом «ускоренного адаптивного погружения». Как это, на первый взгляд, ни удивительно – в Латвии. Почему же не на Украине, где эти курсы базировались до последнего времени? А дело в том, что украинское обучение ставило американских военных в прямо-таки анекдотические ситуации. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Донбассу пора перестать танцевать на граблях

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
Тогда, в ночь на 2 ноября 2014 года, мы были реально готовы умереть за эти выборы. И вот прошло четыре года. Знаете, какие сейчас настроения в республике? Я имею в виду реальные настроения, а не красивые картинки. Подробности...
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Как пьяный либерал стал сверхчеловеком

Андрей Бабицкий, журналист
Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно распинать оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение. Триумфального возвращения полномочий общественного судии не произошло. Подробности...
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Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто

Антон Любич, экономист
По поводу итогов промежуточных выборов в США. Искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова? Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Украина предостерегла Европу от участия в строительстве «Северного потока – 2»

             8 ноября 2018, 09:41
          Фото: Norbert Fellechner/Global Look Press
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Киев предостерегает Европу от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2»; по мнению властей страны, Россия якобы может использовать образовавшийся «энергетический кнут» в своих целях, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

          Парубий на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед» заявил, что парламент, правительство и президент Украины Петр Порошенко «выступают и предостерегают Европу от участия в проекте «Северный поток – 2», передает Укринформ.

          Киев, по его словам, знает, «как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку».

          По мнению украинского политика, энергетическая безопасность является очень важным элементом безопасности не только Украины, но и всего свободного мира.

          Он также выдвинул идею приглашения США к использованию украинской газотранспортной системы (ГТС) для ее защиты от России.

          Ранее главный исполнительный директор украинского Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что компания приступила к реализации «плана Б» из-за того, что газопровод «Северный поток – 2» будет построен несмотря на усилия Украины по остановке его строительства.


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