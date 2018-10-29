Украина предостерегла Европу от участия в строительстве «Северного потока – 2»

Киев предостерегает Европу от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2»; по мнению властей страны, Россия якобы может использовать образовавшийся «энергетический кнут» в своих целях, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

Парубий на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед» заявил, что парламент, правительство и президент Украины Петр Порошенко «выступают и предостерегают Европу от участия в проекте «Северный поток – 2», передает Укринформ.

Киев, по его словам, знает, «как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку».

По мнению украинского политика, энергетическая безопасность является очень важным элементом безопасности не только Украины, но и всего свободного мира.

Он также выдвинул идею приглашения США к использованию украинской газотранспортной системы (ГТС) для ее защиты от России.

Ранее главный исполнительный директор украинского Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что компания приступила к реализации «плана Б» из-за того, что газопровод «Северный поток – 2» будет построен несмотря на усилия Украины по остановке его строительства.