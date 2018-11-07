Объявлено о начале разработки нового стратегического бомбардировщика

В России началась разработка нового стратегического бомбардировщика, об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации.

«Начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации. При этом работы по модернизации и развитию этого уникального комплекса – на особом контроле у Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ и министра обороны», – сообщается в Facebook ОАК.

Отмечается также, что проводится модернизация самолетов Ту-160, которые оснащаются новой крылатой ракетой Х-101.

Между тем, в прошлом году сообщалось, что в России создан первый полноразмерный макет бомбардировщика ПАК ДА. Отмечалось, что бомбардировщик будет дозвуковым и сможет решать задачи, которыми сейчас заняты самолеты Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.