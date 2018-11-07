Мейвезер сделал предложение по бою с Нурмагомедовым

Непобежденный американский чемпион по боксу Флойд Мейвезер предложил российскому бойцу и действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову устроить поединок с более высоким для россиянина гонораром.

Американский спортсмен еще раз предложил Нурмагомедову провести бой по правилам бокса, пишет Sportboxru.

«Глава UFC ранее уже заявлял, что боя между мной и Конором Макгрегором не будет, однако вы все сами видели. Все зависит от Нурмагомедова. Хабиб, можешь продолжать зарабатывать по 3-4 млн долларов, но если ты выйдешь со мной на ринг, то заработаешь больше», – цитируют «Вести» Мейвейзера.

Ранее Нурмагомедов бросил вызов Мейвейзеру. Боксер уже предлагал устроить поединок по правилам бокса. На это Нурмагомедов выдвинул свое условие.

Позже был анонсирован дебют Мейвейзера в смешаных единоборствах. Боксер сразится с японским кикбоксером.