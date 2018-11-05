Анонсирован дебют Мейуэзера в смешанных единоборствах

5 ноября, понедельник | Последнее обновление — 12:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Анонсирована встреча Путина и Нетаньяху в Париже
Разделы
Помогут ли Дагестану миллиарды Сулеймана Керимова
Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии
Зачем женщины идут служить в полицию
Франция может потерять важную часть территории
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Почему умер «Русский марш»
Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
Как Украина роет себе яму в Азовском море
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной
Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю