Анонсирован дебют Мейуэзера в смешанных единоборствах

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейуэзер–младший дебютирует в смешанных единоборствах ММА боем против 20-летнего японского кикбоксера Тенсина Нацукава 31 декабря.

Первый поединок Мейуэзера в ММА пройдет под эгидой японского промоушена Rizin, передает RT.

Мейуэзеру 41 год, у него 50 побед в 50 боксерских поединках, бой против бойца UFC Конора Макгрегора в августе 2017 года он также провел по боксерским правилам и победил техническим нокаутом.

Между тем, этой осенью россиянин Хабиб Нурмагомедов вызвал Мейуэзера на бой.