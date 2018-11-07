Больницу в Дюнкерке оцепили из-за угрозы взрыва

Сотрудники правоохранительных органов оцепили больницу в коммуне Дюнкерк на севере Франции после сообщения об угрозе взрыва.

Утром некая женщина сообщила, что собирается взорвать в больнице бомбу, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Voix du Nord.

На место прибыли наряды полиции, внутренних войск и бригады спасателей.

«Установлен периметр безопасности», – сообщил местный профсоюз полиции в Twitter.