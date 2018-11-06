Туроператоры решили отказаться от привязки цен на путевки в Турцию к доллару

В связи с ценообразованием турецких отельеров российские туроператоры привяжут стоимость туров в Турцию не к доллару, а к евро.

Туроператоры Coral Travel, Sunmar и ANEX Tour объявили о перерасчете цен на туры в Турцию из долларов в евро с 6 ноября. Причиной они называют выставление Турцией цен на отдых в евро из-за ориентированности на европейский рынок.

Ассоциация туроператоров сообщает, что смена валюты вряд ли увеличит цены на путевки, так как это никому не выгодно в условиях высокой конкуренции на рынке.

«Евро в качестве расчетной валюты имеет преимущество перед долларом: дело в том, что переводя для россиян цены из евро в доллары, турецкие отельеры закладывают процент на курсовые колебания в этой паре валют», – отмечается в материале.

Таким образом, эта величина не будет входить в стоимость тура, так как у отельеров не будет необходимости делать двойную конвертацию.

Впрочем, цены на отдых в Турции увеличится, несмотря на эти нововведения. Согласно прогнозам, с 2019 года россиянам придется отдавать за поездки в Турцию на 15-20% больше в связи с повышением спроса. Отмечается, что купить туры по старым ценам можно будет только в 2018 году при раннем бронировании.