В России подорожает интернет

Крупнейший российский поставщик интернет-услуг «Ростелеком» повысил цены на домашний интернет, вслед за ним абонентскую плату планируют повысить остальные российские операторы связи.

О повышении цен на услуги сообщили абоненты «Ростелекома». В частности, домашний интернет подорожал на 30 рублей с 1 ноября.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, которого процитировали «Ведомости», архивные тарифы оператора на 5-7% выросли в Поволжье, на Урале и в части регионов Северо-Западного округа России.

Вместе с тем, источники сообщили, что рост цен связан с грядущим увеличением НДС в начале 2019 года и общим ослаблением рубля. Также источники сослались на недостаток средств для выполнения требований закона Яровой, пишет «Экономика сегодня».

Отмечается, что большинство других провайдеров также готовы поднять стоимость интернета в конце нынешнего – начале следующего года.