Ученые разглядели в Солнечной системе инопланетный объект

Межзвездный астероид Оумуамуа может являться частью инопланетной исследовательской миссии, так как очень схож со световым зондом, заявили ученые Шмуэль Бяли и Абрахам Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале библиотеки Корнеллского университета, передает РИА «Новости».

Астрофизики сообщили, что после того, как Оумуамуа покинул пределы Солнечной системы, он ускорился, а не замедлился, как это должно было произойти.

При этом исследователи отвергли вывод о том, что такое могло случиться из-за выброса газа изнутри космического тела, так как это присуще кометам, а не астероидам. Кроме того, ускорение из-за выброса газа вызвало бы вращениt объекта, но этого не произошло.

Ученые пришли к выводу, что Оумуамуамог быть приведен в движение под давлением солнечного излучения; этот источник энергии позволил бы, например, инопланетному зонду путешествовать по Галактике, не нуждаясь ни в чем, кроме солнечного света, необходимого для подпитки.

Вероятность того, что объект может быть естественного происхождения, допускается, так как он не излучает никаких радиосигналов, которые можно обнаружить доступными человечеству средствами.

Однако Бяли и Леб все же предполагают, что астероид может оказаться недействующим солнечным парусом, частью древнего космического корабля.

По расчетам специалистов, астероид имеет идеальные пропорции, чтобы выдерживать столкновения с космической пылью и не иметь при этом избыточную массу, которая помешала бы межгалактическим полетам. Астрофизики отметили, что конструкция схожа с проектами космических кораблей с использованием светового паруса, разработанными по программам Starshot и IKAROS.

Солнечный парус (также называемый световым парусом или фотонным парусом) – это устройство, которое использует давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата.

Оумуамуа является первым обнаруженным межзвездным объектом, пролетающим через Солнечную систему. Он был открыт на чрезвычайно высокой гиперболической орбите Робертом Уэриком 19 октября 2017 года.

Из-за неоднозначности классификации и необычности орбиты, вытянутости и ускорения объекта, Стивен Хокинг и некоторые другие аналитики и эксперты не исключали инопланетного происхождения объекта.

Также участники проекта российского предпринимателя Юрия Мильнера Breakthrough Listen, занимающегося поиском внеземной жизни, собирались выяснить, является ли астероид Оумуамуа космическим кораблем инопланетян.

В феврале стало известно о трудном прошлом Оумуамуа.