Лавров заявил о невыполнении Израилем соглашения о предотвращении инцидентов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Израиль не всегда четко выполнял взятые на себя обязательства в части предупреждения российских военных о проводимых в Сирии боевых операциях, подвергая угрозе жизнь и здоровье российских военнослужащих.

Глава МИД России напомнил, что лидеры двух стран – Владимир Путин и Биньямин Нетаньху – достигли устного соглашения о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии, передает ТАСС.

«К сожалению, израильская сторона не всегда четко выполняла обязательства, прежде всего в части, касающейся предупреждения российских военных о боевых операциях, осуществляемых на сирийской территории», – сказал Лавров в интервью испанскому изданию El Pais.

Он подчеркнул, что в ряде случаев это ставило под угрозу жизнь и здоровье находящихся в Сирии российских военнослужащих – например, при бомбардировке израильскими самолетами объектов в районе Пальмиры в марте 2017 года.

По словам Лаврова, Москва «по всем каналам и на самом высоком уровне» предупреждала, что подобное отношение может привести к трагическим последствиям. «Тем не менее, практика нанесения ударов по целям на территории Сирии продолжалась», – указал министр, заметив, что именно это привело к гибели российского самолета-разведчика Ил-20.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима Зеэв Элькин допустил возможность нанесения удара по системам С-300 в Сирии, выразив надежду, что в месте дислокации зенитно-ракетных комплексов в этот момент не будет российских специалистов.