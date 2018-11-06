Израиль допустил возможность нанесения удара по системам С-300 в Сирии

Министр Израиля по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин допустил возможность нанесения удара по системам С-300 на территории Сирии.

Элькин выразил мнение, что сирийцы при желании могут сбить военный или гражданский самолет над территорией Израиля, передает ТАСС.

«Сам факт размещения С-300 мы считаем большой ошибкой. Передача ракет в руки сирийцев опасна», – сказал сопредседатель российско-израильской межправкомиссии, выразив мнение, что сирийские военные не всегда умеют правильно использовать переданную им технику, а при неправильном использовании могут пострадать и гражданские самолеты.

При этом, по словам Элькина, Израиль в случае поражения своих самолетов из поставленных Сирии систем С-300 может нанести удар по этим установкам.

«Как правило, Израиль на атаки на свою территорию и свои самолеты реагирует в первую очередь не международными демаршами, а практическими действиями, которые несомненно произойдут при таком исходе против установок, из которых будет произведен обстрел», – предупредил Элькин.

«Очень надеюсь, что там (в месте дислокации комплексов С-300) [во время возможных ответных действий Израиля] не будет российских специалистов», – сказал министр по делам Иерусалима.

При этом он счел возможность заявить, что «поставляя подобного рода оружие сирийцам, Россия несет частичную ответственность за его использование».

По его словам, «Израиль делал все от себя зависящее все эти годы, чтобы российские военные в Сирии не пострадали».

В то же время Элькин утверждает, что иранцы якобы неоднократно использовали российских военных как живой щит и проводили операции по переброске оружия, прикрываясь присутствием российских военных.

«Это было не раз и не два. Были попытки даже специально использовать российские базы на территории Сирии, чтобы туда завозить оружие», – заявил израильский министр.