Опубликованы фото повреждений «Адмирала Кузнецова» после падения крана

В Сети появились фотографии авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после аварии с упавшим краном.

На размещенных в интернете фотографиях видно, что на палубе стоящего судна лежит кран.

Первые фото крейсера "Адмирал Кузнецов" после аварии. На летной палубе лежит подъемный кран с ПД-50. Фото Павел Львов/РИА Новости. pic.twitter.com/ntKgaaKYeG — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 4 ноября 2018 г.

Ранее представитель Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» Евгений Гладышев сообщал, что упавший на палубу кран не будут поднимать, пока не закончится расследование.

Напомним, в Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул ремонтный док ПД-50, сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины и оценивала последствия инцидента.