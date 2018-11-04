На фестиваль «День народного единства» в Москве пришло более полумиллиона человек

В первый день фестиваль «День народного единства» посетили 525 тыс. человек, сообщили в правительстве Москвы.

«Около 10,6 тыс. из них стали зрителями 49 концертов, 3,5 тыс. человек выступили в качестве артистов иммерсивных спектаклей на Манежной площади и площади Революции», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Кроме того, почти 2,5 тыс. человек участвовали в мастер-классах, 4,8 тыс. посетителей – в народных играх и спортивных забавах, а еще более 20 тыс. гостей покатались на каруселях.

Для гостей фестиваля были устроены рыбная и сырная ярмарки. В итоге посетители приобрели 3,4 тонны сыров и 1,1 тонны рыбы и морепродуктов. Кроме того, они съели почти 4 тыс. порций блюд, приготовленных по традиционным рецептам жителей регионов России, и выпили 1200 литров чая и кофе.

Фестиваль «День народного единства» продлится до 5 ноября.

В воскресенье в России отмечают День народного единства.

Ранее в Москве в честь праздника на Поклонной горе организовали патриотический флешмоб «Россия – это мы!», разместили огромное граффити. Флешмоб с исполнением гимна России состоялся в Химках.