Названо число получивших отказ во въезде на Украину россиян

С начала недели больше 140 граждан России, вылетевших из Минска в Киев, получили отказ во въезде на Украину, сообщил официальный представитель государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

Бычковский сообщил, что «на авиационном направлении за последние сутки по состоянию на 10.00 утра (время совпадает с московским) из Украины пришлось вернуться 50 гражданам России», передает ТАСС.

Всего же с начала недели «в Минск возвратились 144 россиянина».

Уточняется, что «на наземных пунктах пропуска (белорусско – украинской границе) ситуация никак не изменилась».

Представитель погранкомитета также отметил, что украинская сторона пока не информировала о решении закрыть въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет: «Если такое решение принято, что мы со своей стороны будем рекомендовать гражданам, следующим транзитом через нашу страну, учитывать данную ситуацию».

Ранее стало известно, что госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. МИД России прокомментировал это решение.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток.