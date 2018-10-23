Суд не отдал Кержакову сына на время развода

Санкт-Петербургский городской суд в четверг, 29 ноября, отказал футболисту Александру Кержакову в удовлетворении жалобы на решение в рамках бракоразводного иска, согласно которому его сын должен проживать с матерью в период процесса.

«Санкт-Петербургский городской суд в удовлетворении жалобы отказал», – передает ТАСС сообщение пресс-службы судов Северной столицы.

В рамках предварительного заседания Петроградского районного суда Петербурга по бракоразводному процессу футболиста и Миланы Кержаковой (Тюльпановой) суд определил место жительства сына с матерью. До этого времени ребенок жил с отцом.

Напомним, летом Кержакова обвинила мужа в похищении их совместного ребенка. Позже стало известно, что она сама не занималась ребенком 4,5 месяца по причине того, что лечилась от наркотической зависимости.