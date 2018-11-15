Командующего ВМС Украины назвали танкистом в морской форме

«Это инициативные действия абсолютно безграмотного человека», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов, комментируя высказывания командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о закрытии для России пролива Босфор и о возвращении Украине кораблей-нарушителей.

«Воронченко – сухопутчик-танкист, одетый в морскую форму. Почему он вообще разбирается в проблемах закрытия или открытия пролива Босфор?», – задался вопросом Святашов и напомнил, что вопрос о закрытии пролива, теоретически находится в юрисдикции ООН, но никак не Украины.

«Украина не мировая держава, если кто-то и решит закрыть пролив, это будет ООН. Но и Турция на это не пойдет, у нас с Анкарой свои соглашения, свои правила. Турция сейчас с нами в лучших отношениях, чем с Украиной», – подчеркнул он.

Святашов также предположил, что украинские суда могут быть возвращены в распоряжение ВМС Украины, но только после решения суда. «Украинские катерки когда-то будут освобождены. А когда? – решит суд. Когда они все получат по закону, тогда и будут освобождены», – сказал собеседник.

«Надеюсь, что Россия не будет мараться об эту собственность, но проучить их по всем канонам и законам, чтоб они больше нагло не поступали, Россия обязана», – считает Святашов.

Причем судить, по его мнению, в данной ситуации, нужно не «матросиков», а офицеров.

«Они сдавали правила прохода проливов, международные правила предупреждения столкновения судов, которые для всех капитанов и командиров едины, но злостно их нарушили. Их надо привлечь к ответу по всей строгости российских законов», – заключил Святашов.

Ранее, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко пообещал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские суда на родину, а также собрался убедить Турцию закрыть России проход через пролив Босфор из Черного в Средиземное море.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.