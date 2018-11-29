Путин отметил важность роли ОНФ для государства

Президент Владимир Путин поздравил новых сопредседателей центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) с избранием, отметив важность роли движения для государства и хорошую экспертную базу.

«Это важная для государства структура, важная общественная, важная для государства в силу того, что она общественная, незабюрокраченная, а работающая напрямую от народа и с народом, чувствующая гораздо лучше подчас, чем люди, обличенные государственными полномочиями то, что нужно конкретному человеку в конкретном месте, имеющие возможность влиять на принимаемые решения, следить и контролировать их реализацию», – сказал Путин на съезде ОНФ.

Он поздравил новых сопредседателей центрального штаба с избранием и отметил, что ОНФ «создал очень хорошую экспертную базу, что помогает в работе по конкретным направлениям», передает ТАСС.

Президент напомнил, что перед страной стоят грандиозные задачи, на реализацию которых направлены беспрецедентно большие деньги. «Очень важно, чтобы все это прошло должным образом и чтобы мы не профукали эти деньги, а добились бы значимых результатов, которых мы ожидаем от этих масштабных государственных вложений», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что по каждому приоритетному направлению развития должны быть достигнуты прорывные решения. «Это невозможно сделать без участия общественности, без участия общественных организаций и прежде всего - такой как Общероссийский народный фронт», – сказал Путин.

Съезд Общероссийского народного фронта проходит в Москве 29 ноября. Основным вопросом съезда станет народный контроль за исполнением «суперуказа» президента Владимира Путина.