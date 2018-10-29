Определены дата и повестка съезда ОНФ

Взгляд
29 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
Перейти а раздел…

«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

«Самарканд» – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают экспертыФото: mil.ru
Россия разместила новейшие засекреченные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» на целом ряде направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Американцы уже давно выражают опасения возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы. Какова цель развертывания новых систем и как они пригодятся в случае прямого военного противостояния России и НАТО? Подробности...
Перейти а раздел…

Подействует ли на Пакистан американский ультиматум

Талибы, задержанные на пакистано-афганской границе, наверняка не последниеФото: Omar Sobhani/Reuters
Соединенные Штаты выдвинули настоящий ультиматум своему важнейшему союзнику в Южной Азии – Пакистану. Страна лишена сотен миллионов долларов финансовой помощи, а политики описывают происходящее как «крупнейший кризис доверия». Что происходит? Почему недавний партнер внезапно оказался едва ли не предателем Вашингтона? Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Главным мотивом комсомольцев был секс

Егор Холмогоров, Публицист
Советам требовался особый способ, чтобы вырвать молодых людей из-под власти «мамкиной ложки» и направить на такие бесстыдные дела, на которые не решился бы ни один уважающий себя коммунист из великороссов. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Самому здоровому «шкафу» лучше просто отойти в сторону

Екатерина Винокурова , журналист
Современный феминизм слишком напоминает поведение некоей группы, именующей себя «верующими» и считающей, что их вера требует постоянных посадок тех, кто оскорбляет их чувства. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия задумалась об «оборонительном поясе» вблизи Сочи
          На месте крушения Boeing 737 в Индонезии нашли взорвавшийся топливный бакВ Москве погиб корреспондент НТВ Никита РазвозжаевПесков назвал главную цель встречи Путина и ТрампаВ московском метро надругались над девочкой
          Россия задумалась об «оборонительном поясе» вблизи СочиТело керченского стрелка до сих пор не предали землеВолкер объяснил повышение цен на газ на УкраинеЧиновник Минфина выстрелил в человека в ходе конфликта
          Сторонники Саакашвили объявили о начале процесса смены власти в ГрузииПодозреваемый объяснил, почему избил битой отца девятимесячного ребенкаВ Якутии поймали уроженца Чечено-Ингушской АССР с рюкзаком золотаКиевские националисты блокировали машину женщины с ребенком-инвалидом

          Главная тема


          Подействует ли на Пакистан американский ультиматум

          особый случай


          Захарова показала разоблачительное видео про сортировку мусора в Сколково

          новейшее вооружение


          Назван срок появления полка с комплексом «Авангард»

          прогресс и страхи


          Российские блогеры оценили вжививших себе чипы шведов

          Видео

          управляемое оружие


          В США признали беззащитность зарубежных баз перед российскими ракетами

          освобождение от нацистов


          Порошенко в поздравлении с годовщиной изгнания фашистов рассказал о неравных боях УПА с НКВД

          «У нас все будет хорошо»


          Трамп заявил о желании России получить экономическую помощь от США

          армия и вооружение


          «Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

          Возмущение феминисток


          Сексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен»

          «информационная война»


          Ирина Алкснис: Тема концлагерей в Китае казалась беспроигрышной, однако «не взлетает»

          «русский не прилагательное»


          Егор Холмогоров: Теперь мы видим, до какого ужаса доходят страны, если утрачивают национальное начало

          «расизм и супремасизм»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Если вы гуманист, прежде всего, перестаньте пить молоко

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Определены дата и повестка съезда ОНФ

          29 октября 2018, 13:52

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Съезд Общероссийского народного фронта пройдет 29 ноября в Москве, основным вопросом съезда станет народный контроль за исполнением «суперуказа» президента Владимира Путина.

          «Глава государства поставил перед страной новые амбициозные задачи. Мы в Народном фронте хорошо пониманием, что без эффективного народного контроля и диалога между властью и обществом их будет сложно воплотить в жизнь. … Наш опыт общественного контроля оказался эффективным, будем использовать его и в работе с «майским суперуказом» 2018 года», – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

          По ее словам, Народный фронт расширит контроль. ОНФ будет оценивать эффективность нацпроектов с точки зрения улучшения качества жизни людей, следить за эффективностью государственных расходов, кроме того – будет ежегодно готовить свои предложения по корректировке нацпроектов, определенных суперуказом, с учетом мнения жителей регионов, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

          Эти и другие вопросы Народный фронт обсудит 29 ноября в Москве на съезде. Он станет масштабной всероссийской площадкой, на которой соберется более 3,5 тыс. человек.

          «Новеллой съезда Народного фронта станет новый формат его основной части – антиконференция на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 нацпроектам «майского суперуказа» президента страны. Формат антиконференции – это живое и свободное общение с модераторами тематических площадок без докладчиков и выступлений в прениях. Отдельная площадка будет посвящена активностям региональных команд «Молодежки ОНФ». По итогам антиконференции мы выработаем инструменты и форматы народного контроля за реализацией «майского суперуказа» президента РФ по каждому из 12 направлений», – заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

          Ранее Анисимов сообщил, что активисты организации оценят результаты исполнения майского «суперуказа» президента с точки зрения их влияния на качество жизни россиян.

          Напомним, в мае президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............