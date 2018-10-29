Определены дата и повестка съезда ОНФ

Съезд Общероссийского народного фронта пройдет 29 ноября в Москве, основным вопросом съезда станет народный контроль за исполнением «суперуказа» президента Владимира Путина.

«Глава государства поставил перед страной новые амбициозные задачи. Мы в Народном фронте хорошо пониманием, что без эффективного народного контроля и диалога между властью и обществом их будет сложно воплотить в жизнь. … Наш опыт общественного контроля оказался эффективным, будем использовать его и в работе с «майским суперуказом» 2018 года», – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

По ее словам, Народный фронт расширит контроль. ОНФ будет оценивать эффективность нацпроектов с точки зрения улучшения качества жизни людей, следить за эффективностью государственных расходов, кроме того – будет ежегодно готовить свои предложения по корректировке нацпроектов, определенных суперуказом, с учетом мнения жителей регионов, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Эти и другие вопросы Народный фронт обсудит 29 ноября в Москве на съезде. Он станет масштабной всероссийской площадкой, на которой соберется более 3,5 тыс. человек.

«Новеллой съезда Народного фронта станет новый формат его основной части – антиконференция на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 нацпроектам «майского суперуказа» президента страны. Формат антиконференции – это живое и свободное общение с модераторами тематических площадок без докладчиков и выступлений в прениях. Отдельная площадка будет посвящена активностям региональных команд «Молодежки ОНФ». По итогам антиконференции мы выработаем инструменты и форматы народного контроля за реализацией «майского суперуказа» президента РФ по каждому из 12 направлений», – заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Ранее Анисимов сообщил, что активисты организации оценят результаты исполнения майского «суперуказа» президента с точки зрения их влияния на качество жизни россиян.

Напомним, в мае президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.