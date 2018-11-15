«Молодая гвардия» подарила властям Украины галстуки для «нервного жевания»

Активисты «Молодой Гвардии» провели акцию протеста у здания посольства Украины в Москве, повесив на забор дипмиссии галстуки, которые можно по примеру экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «нервно жевать» после провокаций в Азовском море.

Более 30 молодых людей в зеленых тельняшках, символизирующих пограничные службы, в сопровождении оркестра прошли по Леонтьевскому переулку под марш «Прощание славянки». Они остановились возле здания посольства Украины, где один из участников акции обратился к собравшимся. Он напомнил о провокации ВМС Украины в Азовском море и о том, с чего начиналась и чем закончилась провокация вооруженных сил Грузии в 2008 году, говорится в сообщении «Молодой гвардии».

«Мы пришли к посольству Украины, чтобы напомнить о том, чем заканчиваются акции подобные инциденту в Керченском проливе. Мы прекрасно знаем, с чего начинались события 2008 года и провокации со стороны правительства Саакашвили, помним его заявления, а главное, помним итог. В дома независимых Южной Осетии и Абхазии вернулся мир, а руководству Грузии не осталось ничего, кроме как нервно жевать галстук», – отметил активист «Молодой гвардии» Александр Ланин.

Он отметил, что организация призывает власти Украины «смириться с тем, что Крым вернулся в состав России и прекратить провокации».

«Ну, и на всякий случай принесли с собой галстуки, для того, чтобы подарить их представителям украинской власти. Они могут им пригодиться, если провокации в адрес России продолжатся», – отметил он.

В завершении акции молодые люди повесили на забор посольства красные галстуки, которые, по мнению молодогвардейцев, должны стать новым символом политических провокаторов.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМФ Украины нарушили государственную границу России, за что были задержаны.