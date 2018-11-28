США прокомментировали данные о планах по размещению ядерных ракет в Европе

Вашингтон не собирается размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки.

«У Соединенных Штатов нет планов размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе», – передает его слова ТАСС.

Он выразил мнение, что «речь идет об очередной российской дезинформации» относительно ситуации с договоров о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В середине ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не собирается размещать новые ядерные ракеты в Европе. Он также призвал Россию вернуться к диалогу с США по договору о РСМД.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон комментировал возможность размещения запрещенных ДРСМД ракет в Европе.

В России отметили, что выход США из ДРСМД представляет опасность для всего континента.