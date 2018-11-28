В Польше разослали фальшивые смс с требованием явки в военкомат из-за Украины

Жители восточных регионов Польши получили смс-сообщения с требованием прибыть в районную администрацию из-за ситуации на Украине, однако в среду Правительственный центр безопасности сообщил, что не делал такой рассылки.

«Внимание! Мужчины в возрасте 18-65 лет, живущие на территории гмины Дукла, обязаны явиться в управление гмины (наименьшая в стране административно-территориальная единица в Польше – прим. ВЗГЛЯД) 27.11.2018 в 10.00 в связи с кризисной ситуацией на Украине. Просим ждать следующих сообщений», – говорилось в смс-рассылке.

Правительственный центр безопасности пассказал, что в восточных районах Польши многие жители пожаловались на получение подобных сообщений. Они отметили, что делом с смс занимаются специалисты, пишет ТАСС.

«Правительственный центр безопасности не высылал сообщений, касающихся явки мужчин в управления гмин. Делом фальшивых смс-сообщений занимаются Агентство внутренней безопасности и полиция», – сообщалось на сайте центра.

12 декабря на территории Польши должна вступить в силу программа «Алерт» от Правительственного центра безопасности, целью которой является предупреждение владельцев телефонов о возможной опасности. Однако пока данная программа находится в стадии тестирования.

Напомним, на Украине вступил в силу указ о введении военного положения в стране на 30 дней. Военное положение предложил ввести президент Украины Петр Порошенко после ареста Россией украинских кораблей и моряков, нарушивших российскую границу и игнорирующих требования остановиться.