Путин выразил надежду на встречу с Трампом на G20

Президент Владимир Путин выразил надежду, что ему удастся провести переговоры с лидером США Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.

По словам президента, Трамп настроен на работу в целом позитивно, но политикам надо найти точки соприкосновения. Путин считает, что Вашингтону следует найти консенсус внутри элит для выстраивания отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

«Насколько я понимаю, президент Трамп настроен в целом позитивно. Надо найти точки соприкосновения, о которых я сказал, и, это уже не от меня, а от администрации (США) зависит, найти какой-то общий консенсус внутри США, который бы настроил всю американскую элиту на такую работу со своими партнерами», – сказал Путин, передает ТАСС.

При это президент отметил, что торговая война США и Китая создает окно возможностей для России.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД отметил, что Москве и Вашингтону следует приступить к нормальной неполитизированной работе по жизненно важным для обеих стран направлениям.

Вместе с тем, сам Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. В Кремле ответили на это заявление.