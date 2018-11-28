В Крыму резко оценили предложение экс-посла США по Азовскому морю

Предложение экс-посла Джона Хербста запретить российским кораблям, которые вышли из портов Азовского моря, заходить в европейские и американские порты является сумасшествием, завил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Фикс заявил, что «это все сумасшествие», и иронично отметил, что «Чехов Антон Павлович был прав, когда написал свой знаменитый рассказ «Палата №6»», передает РИА «Новости».

«Наверное, нужно создать всемирную палату №6 и всех сумасшедших туда направить, чтобы они там друг другу рассказывали, что необходимо делать», – добавил он.

Вице-спикер также выразил мнение, что США защищают свои границы, но российские хотели бы видеть открытыми: «Они, наверное, хотели, чтобы мы хлеб-соль давали всем тем, кто незаконно хочет попасть на нашу территорию».

Ранее доклад Хербста был опубликован на сайте американского Атлантического совета. В нем бывший посол предложил запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, «пока Москва препятствует там украинскому судоходству».

Напомним, по указу президента Украины Петра Порошенко в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.

Такое решение было принято после того, как 25 ноября российские пограничники задержали три корабля Военно-морских сил Украины, которые перешли государственную границу России.

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