Китайская газета предупредила Киев, что Украина в конфликте с Россией всегда будет находиться в проигрышном положении.

«Жэньминь жибао» пишет, что от противостояния пострадают и Россия, и Украина, но «украинская сторона проиграет больше всего», передает ТАСС.

Издание предостерегает Киев от дальнейшей эскалации, которая может обернуться длительной внутренней дестабилизацией Украины.

В Китае считают, что Украина должна «занимать золотую середину» между Россией и странами Запада, установив «добрососедские отношения» с обеими сторонами.

«Жэньминь жибао» предупреждает, что в планы США и Европы может и не входить «полный разворот» Украины «к западным государствам».

При этом отмечается, что НАТО и ЕС пытаются через Украину «усиливать давление на Россию», для них уже не важно, на чьей стороне правда. Украина же тяготеет к западным странам, но разрыв с Россией ставит под угрозу украинские «национальное единство и стабильность».