Названы сроки принятия на вооружение корабельного ЗРК «Полимент-Редут»

Корабельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут» будет принят на вооружение в первом полугодии 2019 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В конце 2018 года планируется завершить все испытания ЗРК с корвета проекта 20380, в том числе должны пройти стрельбы с этого носителя по воздушным и морским целям. В первой половине 2019 года комплекс планируется принять на вооружение ВМФ», – передает его слова ТАСС.

ЗРК «Полимент-Редут» ранее проходил испытания на борту нескольких корветов и был развернут на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, именно из-за проблем с этим ракетным комплексом была задержана сдача фрегата – в частности, стрельбы «Горшкова» до межфлотского перехода на Главный военно-морской парад в Кронштадте были признаны только «частично успешными».