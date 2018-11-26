Климкин рассказал, как Украина будет урегулировать инцидент в Керченском проливе

Украина будет искать мирного урегулирования инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе в соответствии со статутом ООН, однако сохраняет за собой право на самооборону, заявил глава МИД Павел Климкин.

«В соответствии со статутом ООН, Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 статута ООН, но безусловно, сохраняем за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено статьей 51 статута ООН», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что украинские моряки, задержанные на кораблях российскими пограничниками, считаются Киевом «военнопленными».

Напомним, в воскресенье украинские корабли совершили провокацию в российских водах, после чего были задержаны три корабля ВМС Украины. Из них два – новейшие бронекатера «Гюрза-М» (всего у Киева шесть таких катеров).

СНБО Украины после этого принял решение о военном положении, Москва заявила Киеву решительный протест.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инцидент в Керченском проливе.